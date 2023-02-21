Циммерманн (Zimmermann) Анна Мария (Anna Maria) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Циммерманн (Zimmermann) Анна Мария (Anna Maria)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Штрейфель Мария Магдалена

Отец ребёнка: Штрейфель Георг

Мотерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Штрейфель Матиас

Отец ребёнка: Штрейфель Георг

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Штрейфель Георг

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Штрейфель Франц

Отец ребёнка: Штрейфель Георг

Смерть
Неизвестно
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