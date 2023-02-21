Циммерманн (Zimmermann) Анна Мария (Anna Maria)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Штрейфель Мария Магдалена
Отец ребёнка: Штрейфель Георг
Мотерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Штрейфель Матиас
Отец ребёнка: Штрейфель Георг
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Штрейфель Георг
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Штрейфель Франц
Отец ребёнка: Штрейфель Георг
Смерть
Неизвестно