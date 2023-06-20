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Darja
Darja
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1849
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Pawel
1796 г.р.
Мать
Avdotja Klimonova
1815 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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Биография
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Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец:
Pawel
Мать:
Avdotja Klimonova
Смерть
Неизвестно
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