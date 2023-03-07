Акилина Михайлова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1725 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1738 ст.
Сын: Балашов Андрей Никифорович
Отец ребёнка: Балашов Никифор Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1745 ст.
Дочь: Дарья Никифорова
Отец ребёнка: Балашов Никифор Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1752 ст.
Сын: Балашов Семён Никифорович
Отец ребёнка: Балашов Никифор Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1761 ст.
Дочь: Агафья Никифорова
Отец ребёнка: Балашов Никифор Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1766 ст.
Дочь: Марья Никифорова
Отец ребёнка: Балашов Никифор Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1768 ст.
Дочь: Акилина Никифорова
Отец ребёнка: Балашов Никифор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно