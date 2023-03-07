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Акилина Михайлова

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Место рождения

Ашитково, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1725 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1719 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ашитково, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1738 ст.

Сын: Балашов Андрей Никифорович

Отец ребёнка: Балашов Никифор Васильевич

Ашитково, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1745 ст.

Дочь: Дарья Никифорова

Отец ребёнка: Балашов Никифор Васильевич

Ашитково, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1752 ст.

Сын: Балашов Семён Никифорович

Отец ребёнка: Балашов Никифор Васильевич

Ашитково, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1761 ст.

Дочь: Агафья Никифорова

Отец ребёнка: Балашов Никифор Васильевич

Ашитково, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1766 ст.

Дочь: Марья Никифорова

Отец ребёнка: Балашов Никифор Васильевич

Ашитково, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1768 ст.

Дочь: Акилина Никифорова

Отец ребёнка: Балашов Никифор Васильевич

Ашитково, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балашов Никифор Васильевич

Смерть
Неизвестно
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