Родных (Тимонина) Наталья Семеновна
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти27.11.1990
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1926
Дочь: Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Родных Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
08.07.1934
Дочь: Севастьянова Лидия Алексеевна
Отец ребёнка: Родных Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Родных Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Родных Алексей Андреевич
Смерть
27.11.1990