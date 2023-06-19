Родных (Тимонина) Наталья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родных (Тимонина) Наталья Семеновна

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Место рождения

Калиновка, Болховский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

27.11.1990

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Дети

1926 г.р.
1934 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Калиновка, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
02.08.1926

Дочь: Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Родных Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
08.07.1934

Дочь: Севастьянова Лидия Алексеевна

Отец ребёнка: Родных Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Родных Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Родных Алексей Андреевич

Смерть
27.11.1990