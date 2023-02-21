Захарина (Шардина) Вера Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарина (Шардина) Вера Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шардин Андрей Александрович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захарин Андрей Викторович

Отец ребёнка: Захарин Виктор Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захарин Игорь Викторович

Отец ребёнка: Захарин Виктор Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захарин Виктор Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трифонова Евгения Викторовна

Отец ребёнка: Захарин Виктор Павлович

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