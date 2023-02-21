Захарина (Шардина) Вера Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шардин Андрей Александрович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захарин Андрей Викторович
Отец ребёнка: Захарин Виктор Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Захарин Виктор Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трифонова Евгения Викторовна
Отец ребёнка: Захарин Виктор Павлович