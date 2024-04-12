Юрьев Прохор Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрьев Прохор Трофимович

Место рождения

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

27.07.1868

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1868

Отец: Юрьев Трофим Сидорович

Мать: Юрьева Вера Емельяновна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
19.10.1888

Дочь: Параскева Прохоровна

Мать ребёнка: Юрьева Анна Сергеевна

Архангеловка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.10.1890

Сын: Юрьев Дмитрий Прохорович

Мать ребёнка: Юрьева Анна Сергеевна

Малоархангельское, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.11.1893

Сын: Юрьев Николай Прохорович

Мать ребёнка: Юрьева Анна Сергеевна

Архангеловка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Работа или профессия
Неизвестно
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