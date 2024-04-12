Юрьев Прохор Трофимович
Место рождения
Дата рождения27.07.1868
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1868
Отец: Юрьев Трофим Сидорович
Мать: Юрьева Вера Емельяновна
Рождение ребёнка
19.10.1888
Дочь: Параскева Прохоровна
Мать ребёнка: Юрьева Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
24.10.1890
Мать ребёнка: Юрьева Анна Сергеевна
Малоархангельское, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.11.1893
Мать ребёнка: Юрьева Анна Сергеевна
Работа или профессия
Неизвестно