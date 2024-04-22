Лисица Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛисица Елизавета

Лисица Елизавета

Место рождения

Кидановка, Київська область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Кидановка, Київська область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Матрёна Ивановна

Отец ребёнка: Лисица Иван Ефимович

Кидановка, Київська область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Лисица Дементий Иванович

Отец ребёнка: Лисица Иван Ефимович

Кидановка, Київська область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Лисица Иван Ефимович

Кидановка, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лисица Иван Ефимович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close