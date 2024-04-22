Лисица Елизавета
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Матрёна Ивановна
Отец ребёнка: Лисица Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Лисица Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Лисица Иван Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лисица Иван Ефимович
Смерть
Неизвестно