Константинова (Сонохотская) Мария Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиОколо 1852
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Бракосочетание
1848
Супруг(-а): Иван Федоров Константинов
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: (Константинова) Елизавета Иванова
Отец ребёнка: Константинов Иван Фёдоров
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Константинов Александр Иванов
Отец ребёнка: Константинов Иван Фёдоров
Смерть
Около 1852