Константинова (Сонохотская) Мария Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константинова (Сонохотская) Мария Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Около 1852

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Сонохотский Сергей Григорьев

Мать: Сонохотская Агриппина Васильева

Бракосочетание
1848

Муж: Константинов Иван Фёдоров

Супруг(-а): Иван Федоров Константинов
Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: (Константинова) Елизавета Иванова

Отец ребёнка: Константинов Иван Фёдоров

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Константинов Александр Иванов

Отец ребёнка: Константинов Иван Фёдоров

Смерть
Около 1852

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