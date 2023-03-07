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Мареев Андрей Игнатьевич

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Место рождения

Михайловское, Домодедово, Московская область

Дата рождения

До 1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Михайловское, Домодедово, Московская область
Военная служба
До 02.06.1916 ст.
200-й пехотный Кроншлотский полк
Пропал без вести (военное)
03.06.1916 ст.
Мыльск, Волинська область
https://gwar.mil.ru/heroes/document/10000387/?page_id=10145568
Смерть
Неизвестно
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