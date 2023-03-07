Мареев Андрей Игнатьевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
До 02.06.1916 ст.
200-й пехотный Кроншлотский полк
Пропал без вести (военное)
03.06.1916 ст.
Мыльск, Волинська область
https://gwar.mil.ru/heroes/document/10000387/?page_id=10145568
Смерть
Неизвестно