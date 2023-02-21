Ковалев Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалев Николай Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Предположительно Полтавская губерния
Рождение ребёнка
Около 1923

Дочь: Ковалева Валерия Николаевна

Мать ребёнка: Ковалева Зоя Пименовна

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковалева Зоя Пименовна

Смерть
Неизвестно
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