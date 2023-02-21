Ковалев Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Предположительно Полтавская губерния
Рождение ребёнка
Около 1923
Дочь: Ковалева Валерия Николаевна
Мать ребёнка: Ковалева Зоя Пименовна
Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ковалева Зоя Пименовна
Смерть
Неизвестно