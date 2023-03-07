Линдов (Лейтейзен) Гавриил Давидович
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смерти1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1905 по 1907
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1907 по 1916
Место жительства
С 1917
Место жительства
Неизвестно
Париж, Франция
Место жительства
Неизвестно
Монпелье, Франция
Место жительства
Неизвестно
Киев
Место жительства
Неизвестно
Екатеринослав (ныне Днепр, Украина)
Смерть
1919
Озинки, Озинский муниципальный район, Саратовская область