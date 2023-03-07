Линдов (Лейтейзен) Гавриил Давидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛиндов (Лейтейзен) Гавриил Давидович

Линдов (Лейтейзен) Гавриил Давидович

avatar

Место рождения

Орёл, город Орёл, Орловская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Орёл, город Орёл, Орловская область
Место жительства
С 1905 по 1907
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1907 по 1916
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
С 1917
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Париж, Франция
Место жительства
Неизвестно
Монпелье, Франция
Место жительства
Неизвестно
Киев
Место жительства
Неизвестно
Екатеринослав (ныне Днепр, Украина)
Смерть
1919
Озинки, Озинский муниципальный район, Саратовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close