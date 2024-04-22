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Баумгартен Леонтий Николаевнич

Место рождения

Новая Прага, Кіровоградська область

Дата рождения

30.06.1853

Дата смерти

22.03.1921

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1853

Отец: Баумгартен Николай Карлович

Мать: Баумгартен Луиза Леонтьевна

Новая Прага, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
30.07.1884

Сын: Баумгартен Александр Леонтьевич

Мать ребёнка: Баумгартен София Александровна

Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
25.10.1895

Сын: Баумгартен Дмитрий Леонтьевич

Мать ребёнка: Баумгартен Елизавета Николаевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баумгартен Елизавета Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баумгартен София Александровна

Смерть
22.03.1921
Франция
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