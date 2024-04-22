Баумгартен Леонтий Николаевнич
Место рождения
Дата рождения30.06.1853
Дата смерти22.03.1921
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1853
Рождение ребёнка
30.07.1884
Сын: Баумгартен Александр Леонтьевич
Мать ребёнка: Баумгартен София Александровна
Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
25.10.1895
Сын: Баумгартен Дмитрий Леонтьевич
Мать ребёнка: Баумгартен Елизавета Николаевна
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.03.1921
Франция