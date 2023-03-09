Бушуева (Сторожева) Матрона Матвиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1858 и 1861 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1858 и 1861 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1895 ст.
Муж: Бушуев Борис Тихонов
Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 124а стр. АП 113
Место жительства
До 1895 ст.
Чупкиной
Место жительства
1908 ст.
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 1 Д. 9 стр. АП 70/165/256
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сторожев неизв.
Смерть
Неизвестно