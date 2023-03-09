Бушуева (Сторожева) Матрона Матвиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушуева (Сторожева) Матрона Матвиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1858 и 1861 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1849 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1858 и 1861 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.01.1895 ст.

Муж: Бушуев Борис Тихонов

Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 124а стр. АП 113
Место жительства
До 1895 ст.
Чупкиной
Место жительства
1908 ст.
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 1 Д. 9 стр. АП 70/165/256
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сторожев неизв.

Смерть
Неизвестно
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