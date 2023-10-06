Сушминский Сергей Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1925
Дата смерти01.08.1983
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1925
Отец: Сушминский Семён
Жил на Косой Горе.
Рождение ребёнка
10.03.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сушминская Лидия Константинова
Рождение ребёнка
24.10.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сушминская Лидия Константинова
Смерть
01.08.1983