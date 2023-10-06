Сушминский Сергей Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сушминский Сергей Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1925

Дата смерти

01.08.1983

Пол

Мужской

Отец

Около 1900 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1925

Отец: Сушминский Семён

Мать: не указана

Жил на Косой Горе.
Рождение ребёнка
10.03.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сушминская Лидия Константинова

Рождение ребёнка
24.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сушминская Лидия Константинова

Смерть
01.08.1983
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