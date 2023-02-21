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Богословский Николай Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Малиновская Надежда Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Ольга Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
28.09.1887

Сын: Богословский Иллидор Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Феофания Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1899

Сын: Богословский Александр Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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