Богословский Николай Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Малиновская Надежда Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Ольга Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.09.1887
Сын: Богословский Иллидор Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Феофания Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1899
Сын: Богословский Александр Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно