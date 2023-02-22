Makowski Efrosinija
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти20.07.1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.11.1903
Муж: Makowski Leontij
Рождение ребёнка
16.02.1905
Дочь: Taisa
Отец ребёнка: Makowski Leontij
Рождение ребёнка
10.11.1907
Дочь: Maria
Отец ребёнка: Makowski Leontij
Рождение ребёнка
07.04.1910
Дочь: Lena
Отец ребёнка: Makowski Leontij
Рождение ребёнка
08.07.1912
Дочь: Pronina Nina
Отец ребёнка: Makowski Leontij
Рождение ребёнка
15.05.1914
Сын: Makowski Mikołaj
Отец ребёнка: Makowski Leontij
Рождение ребёнка
01.09.1916
Сын: Makowski Leontij
Отец ребёнка: Makowski Leontij
Рождение ребёнка
28.02.1919
Дочь: Nadia
Отец ребёнка: Makowski Leontij
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Majzit Lidia
Отец ребёнка: Makowski Leontij
Смерть
20.07.1920