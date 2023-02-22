Makowski Efrosinija — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Makowski Efrosinija

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

20.07.1920

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1878 г.р.

Дети

1905 г.р.
1907 г.р.
1910 г.р.
1912 г.р.
1914 г.р.
1916 г.р.

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.11.1903

Муж: Makowski Leontij

Рождение ребёнка
16.02.1905

Дочь: Taisa

Отец ребёнка: Makowski Leontij

Рождение ребёнка
10.11.1907

Дочь: Maria

Отец ребёнка: Makowski Leontij

Рождение ребёнка
07.04.1910

Дочь: Lena

Отец ребёнка: Makowski Leontij

Рождение ребёнка
08.07.1912

Дочь: Pronina Nina

Отец ребёнка: Makowski Leontij

Братолюбовка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
15.05.1914

Сын: Makowski Mikołaj

Отец ребёнка: Makowski Leontij

Братолюбовка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
01.09.1916

Сын: Makowski Leontij

Отец ребёнка: Makowski Leontij

Братолюбовка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
28.02.1919

Дочь: Nadia

Отец ребёнка: Makowski Leontij

Братолюбовка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Majzit Lidia

Отец ребёнка: Makowski Leontij

Братолюбовка, Кіровоградська область
Смерть
20.07.1920
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