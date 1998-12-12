Сырко Елена Савельевна ( Емельяновна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 22.05.1922
Дата смерти12.12.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 22.05.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1949
Сын: Сырко Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Сырко Михаил Петрович
Лесопильное, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
12.12.1998