Сырко Елена Савельевна ( Емельяновна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сырко Елена Савельевна ( Емельяновна)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 22.05.1922

Дата смерти

12.12.1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 22.05.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1949

Сын: Сырко Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Сырко Михаил Петрович

Лесопильное, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
12.12.1998
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