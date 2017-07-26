Гаршин Сергей Нефёдович
Место рождения
Дата рождения05.02.1950
Дата смерти26.07.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1950
Отец: Гаршин Нефёд Порфирьевич
Мать: Парута Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
06.11.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.10.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
26.07.2017
Каролино-Бугаз, Одеська область