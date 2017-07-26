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Гаршин Сергей Нефёдович

Место рождения

Микунь, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

05.02.1950

Дата смерти

26.07.2017

Пол

Мужской

Отец

1916 г.р.

Мать

1921 г.р.

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1950

Отец: Гаршин Нефёд Порфирьевич

Мать: Парута Анна Григорьевна

Микунь, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
06.11.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
18.10.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Одесса, Одеська область
Смерть
26.07.2017
Каролино-Бугаз, Одеська область
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