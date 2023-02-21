Альбеев София — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Альбеев София

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Альбаев (альбеев) Рауль (Равиль)

Отец ребёнка: Альбеев Зиннатулла

Киргиз-Мияки, Миякинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса

Отец ребёнка: Альбеев Зиннатулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Альбеев Шамиль

Отец ребёнка: Альбеев Зиннатулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Райхона

Отец ребёнка: Альбеев Зиннатулла

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Альбеев Зиннатулла

Смерть
Неизвестно
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