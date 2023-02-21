Альбеев София
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Сын: Альбаев (альбеев) Рауль (Равиль)
Отец ребёнка: Альбеев Зиннатулла
Киргиз-Мияки, Миякинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса
Отец ребёнка: Альбеев Зиннатулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Альбеев Шамиль
Отец ребёнка: Альбеев Зиннатулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Райхона
Отец ребёнка: Альбеев Зиннатулла
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Альбеев Зиннатулла
Смерть
Неизвестно