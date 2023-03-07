Ашихмина Акилина Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ашихмина Акилина Матвеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

После 1829

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1803 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Екатерина Федорова

Отец ребёнка: Ашихмин Федор Савинов

Морозовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Ашихмин Тит Федоров

Отец ребёнка: Ашихмин Федор Савинов

Морозовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ашихмин Федор Савинов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Морозовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1829
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