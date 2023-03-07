Юрышев Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮрышев Николай Николаевич

Юрышев Николай Николаевич

avatar

Место рождения

Ветлуга, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

05.04.1912

Дата смерти

14.05.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Ветлуга, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Место жительства
С 1912 по 1931
Ветлуга, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Место жительства
По 1937
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
14.05.1990
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1990
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close