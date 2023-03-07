Юрышев Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения05.04.1912
Дата смерти14.05.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1912 по 1931
Место жительства
По 1937
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
14.05.1990
Место жительства
По 1990