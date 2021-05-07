Киселева (Полякова) Евдокия Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1939
Дата смерти07.05.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1939
Отец: Поляков Захар Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.02.1964
Сын: Киселев Евгений Васильевич
Отец ребёнка: Киселев Василий Гаврилович
Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.12.1969
Дочь: Киселева Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Киселев Василий Гаврилович
Смерть
07.05.2021