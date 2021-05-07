Киселева (Полякова) Евдокия Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева (Полякова) Евдокия Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1939

Дата смерти

07.05.2021

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1939

Отец: Поляков Захар Павлович

Мать: Полякова Марина Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселев Василий Гаврилович

Рождение ребёнка
29.02.1964

Сын: Киселев Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Киселев Василий Гаврилович

Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.12.1969

Дочь: Киселева Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Киселев Василий Гаврилович

Смерть
07.05.2021

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