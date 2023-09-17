Мама — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мама

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Школьный учитель

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1948

Сын: Трифонов Валерий Фёдорович

Отец ребёнка: Трифонов Фёдор Ильич

Жайма, Манский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1950

Дочь: Дорощенко Н Фёдоровна

Отец ребёнка: Трифонов Фёдор Ильич

Рождение ребёнка
02.03.1959

Сын: Трифонов Сегрей Фёдорович

Отец ребёнка: Трифонов Фёдор Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трифонов Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Трифонов Фёдор Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трифонов Фёдор Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трифоноф С Фёдорович

Отец ребёнка: Трифонов Фёдор Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трифонов Ф Фёдорович

Отец ребёнка: Трифонов Фёдор Ильич

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