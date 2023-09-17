Мама
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Школьный учитель
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.10.1948
Сын: Трифонов Валерий Фёдорович
Отец ребёнка: Трифонов Фёдор Ильич
Жайма, Манский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Дорощенко Н Фёдоровна
Отец ребёнка: Трифонов Фёдор Ильич
Рождение ребёнка
02.03.1959
Сын: Трифонов Сегрей Фёдорович
Отец ребёнка: Трифонов Фёдор Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трифонов Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Трифонов Фёдор Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трифонов Фёдор Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трифоноф С Фёдорович
Отец ребёнка: Трифонов Фёдор Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трифонов Ф Фёдорович
Отец ребёнка: Трифонов Фёдор Ильич