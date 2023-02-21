Железняков Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Железняков Николай Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Железняков Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Железнякова Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Железняков Павел Николаевич

Мать ребёнка: Железнякова Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Железняков Максим Николаевич

Мать ребёнка: Железнякова Наталья Михайловна

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