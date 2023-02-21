Железняков Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Железняков Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Железнякова Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Железняков Павел Николаевич
Мать ребёнка: Железнякова Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Железняков Максим Николаевич
Мать ребёнка: Железнякова Наталья Михайловна