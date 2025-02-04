Колосова (Григорьева) Зинаида Васильевна
Место рождениядеревня Момотово, опочецкий район
Дата рождения?.12.1926
Дата смерти2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1926
деревня Момотово, опочецкий район
Рождение ребёнка
20.06.1953
Дочь: Куклина (Колосова) Галина Ивановна
Отец ребёнка: Колосов Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
18.08.1957
Дочь: (Колосова) Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Колосов Иван Тимофеевич
Россия
Смерть
2014
деревня якимово
Причина смерти: Естественная смерть/старость