Колосова (Григорьева) Зинаида Васильевна ?.12.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Колосова (Григорьева) Зинаида Васильевна

Место рождения

деревня Момотово, опочецкий район

Дата рождения

?.12.1926

Дата смерти

2014

Пол

Женский

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1926

Отец: Григорьев Василий Григорьевич

Мать: Григорьева (Борисова) Александра

деревня Момотово, опочецкий район
Рождение ребёнка
20.06.1953

Дочь: Куклина (Колосова) Галина Ивановна

Отец ребёнка: Колосов Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
18.08.1957

Дочь: (Колосова) Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Колосов Иван Тимофеевич

Россия
Смерть
2014
деревня якимово
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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