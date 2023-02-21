Мусаева (Гросман) Валентина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1953
Отец: Гросман Павел Эрнестович
Мать: Гросман Мария Петровна
Рождение ребёнка
18.05.1973
Дочь: Мусаева Оксана Сабировна
Отец ребёнка: Мусаев Сабир Мамед оглы
Абан, Абанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
11.11.1975
Отец ребёнка: Мусаев Сабир Мамед оглы
Рождение ребёнка
16.04.1984
Отец ребёнка: Мусаев Сабир Мамед оглы