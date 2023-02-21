Мусаева (Гросман) Валентина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусаева (Гросман) Валентина Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1953

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1953

Отец: Гросман Павел Эрнестович

Мать: Гросман Мария Петровна

Рождение ребёнка
18.05.1973

Дочь: Мусаева Оксана Сабировна

Отец ребёнка: Мусаев Сабир Мамед оглы

Абан, Абанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
11.11.1975

Сын: Мусаев Асиф Сабирович

Отец ребёнка: Мусаев Сабир Мамед оглы

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
16.04.1984

Сын: Мусаев Евгений Сабирович

Отец ребёнка: Мусаев Сабир Мамед оглы

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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