Бобиков Борис
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.05.1973
Дочь: Хлыбова Галина Борисовна
Мать ребёнка: Бобикова Тамара Васильевна
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маслова Людмила Борисовна
Мать ребёнка: Бобикова Тамара Васильевна