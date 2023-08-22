Бобиков Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБобиков Борис

Бобиков Борис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.05.1973

Дочь: Хлыбова Галина Борисовна

Мать ребёнка: Бобикова Тамара Васильевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маслова Людмила Борисовна

Мать ребёнка: Бобикова Тамара Васильевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close