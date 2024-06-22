Катькало Николай 08.07.1947 — найти родственников по фамилии на Familio
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Катькало Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1947

Дата смерти

25.03.1992

Пол

Мужской

Отец

1917 г.р.

Мать

1918 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1947

Отец: Катькало Алексей

Мать: Катькало (Талаева) Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.11.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
25.03.1992
Федоровка, Федоровский район
Похороны
Неизвестно
Федоровка, Федоровский район

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