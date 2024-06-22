Катькало Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1947
Дата смерти25.03.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1947
Отец: Катькало Алексей
Мать: Катькало (Талаева) Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.11.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
25.03.1992
Федоровка, Федоровский район
Похороны
Неизвестно
Федоровка, Федоровский район