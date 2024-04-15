(Кокорева) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кокорева) Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокорев Митрофан Ефимович

Рождение ребёнка
01.01.1940

Сын: Кокорев Анатолий Митрофанович

Отец ребёнка: Кокорев Митрофан Ефимович

Завальное, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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