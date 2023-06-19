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Брагин Гаврила Игнатьев

Место рождения

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

28.03.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

VS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1869

Отец: Брагин Игнатий Федоров

Мать: Брагина Степанида Трофимова

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
02.07.1888

Сын: Брагин Филип Гаврилов

Мать ребёнка: Брагина Евдокия Максимова

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
18.12.1889

Сын: Брагин Игнатий Гаврилов

Мать ребёнка: Брагина Евдокия Максимова

Рождение ребёнка
04.03.1895

Сын: Брагин Федор Гаврилов

Мать ребёнка: Брагина Евдокия Максимова

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1896

Сын: Брагин Марк Гаврилов

Мать ребёнка: Брагина Евдокия Максимова

Ст. Девичье
Рождение ребёнка
1898

Сын: Брагин Евдоким Гаврилов

Мать ребёнка: Брагина Евдокия Максимова

Старо-девичье, мордовия
Рождение ребёнка
12.02.1899

Сын: Брагин Алексей Гаврилов

Мать ребёнка: Брагина Евдокия Максимова

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
21.01.1900

Дочь: Христина Гаврилова

Мать ребёнка: Брагина Евдокия Максимова

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
23.07.1905

Сын: Брагин Макар Игнатьев

Мать ребёнка: Брагина Евдокия Максимова

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
04.02.1908

Сын: Брагин Лука Гаврилов

Мать ребёнка: Брагина Евдокия Максимова

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
14.05.1912

Дочь: Елена Гаврилова

Мать ребёнка: Брагина Евдокия Максимова

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Билетный солдат