Брагин Гаврила Игнатьев
Место рождения
Дата рождения28.03.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1869
Рождение ребёнка
02.07.1888
Мать ребёнка: Брагина Евдокия Максимова
Рождение ребёнка
18.12.1889
Мать ребёнка: Брагина Евдокия Максимова
Рождение ребёнка
04.03.1895
Мать ребёнка: Брагина Евдокия Максимова
Рождение ребёнка
1896
Сын: Брагин Марк Гаврилов
Мать ребёнка: Брагина Евдокия Максимова
Ст. Девичье
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Брагина Евдокия Максимова
Старо-девичье, мордовия
Рождение ребёнка
12.02.1899
Мать ребёнка: Брагина Евдокия Максимова
Рождение ребёнка
21.01.1900
Дочь: Христина Гаврилова
Мать ребёнка: Брагина Евдокия Максимова
Рождение ребёнка
23.07.1905
Мать ребёнка: Брагина Евдокия Максимова
Рождение ребёнка
04.02.1908
Сын: Брагин Лука Гаврилов
Мать ребёнка: Брагина Евдокия Максимова
Рождение ребёнка
14.05.1912
Дочь: Елена Гаврилова
Мать ребёнка: Брагина Евдокия Максимова
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Билетный солдат