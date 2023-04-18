Арефьева Агрипина (Аграфена) Артемьевна (Матвеевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арефьева Агрипина (Аграфена) Артемьевна (Матвеевна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Арефьев Симеон (Семён) Мокеевич

Отец ребёнка: Арефьев Мокей Даниилович

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно