Арефьева Агрипина (Аграфена) Артемьевна (Матвеевна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Арефьев Симеон (Семён) Мокеевич
Отец ребёнка: Арефьев Мокей Даниилович
Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно