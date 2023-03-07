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Баяндин Борис Николаевич

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

03.01.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1936

Отец: Баяндин Николай Матвеевич

Мать: Баяндина Екатерина Малафеевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
1956

Сын: Баяндин Александр Борисович

Мать ребёнка: Баяндина Розалия Иосифона

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
1962

Дочь: Юдина Наталья Борисовна

Мать ребёнка: Баяндина Розалия Иосифона

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
1966

Дочь: Баяндина Елена Борисовна

Мать ребёнка: Баяндина Розалия Иосифона

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баяндина Розалия Иосифона

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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