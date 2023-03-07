Баяндин Борис Николаевич
Место рождения
Дата рождения03.01.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1936
Рождение ребёнка
1956
Сын: Баяндин Александр Борисович
Мать ребёнка: Баяндина Розалия Иосифона
Рождение ребёнка
1962
Дочь: Юдина Наталья Борисовна
Мать ребёнка: Баяндина Розалия Иосифона
Рождение ребёнка
1966
Дочь: Баяндина Елена Борисовна
Мать ребёнка: Баяндина Розалия Иосифона
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно