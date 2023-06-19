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Pods (Liepiņš) Ilze

Место рождения

Леясциемс, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads

Дата рождения

1809

Дата смерти

11.02.1889

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1810 г.р.

Дети

1837 г.р.
1838 г.р.
1840 г.р.
1843 г.р.
1846 г.р.
1849 г.р.

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Liepiņš Pēteris

Мать: Marija

Леясциемс, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads
Бракосочетание
21.10.1834

Муж: Pods Jānis

Супруг(-а): Ilze (Liepiņš)
Рождение ребёнка
02.09.1837

Сын: Pods Otto

Отец ребёнка: Pods Jānis

Леясциемс, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads
Рождение ребёнка
1838

Сын: Pods Rečs

Отец ребёнка: Pods Jānis

Леясциемс, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads
Рождение ребёнка
12.03.1840

Дочь: Čablis Stīne

Отец ребёнка: Pods Jānis

Леясциемс, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads
Рождение ребёнка
01.04.1843

Дочь: Liepiņš Anna

Отец ребёнка: Pods Jānis

Леясциемс, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads
Рождение ребёнка
16.06.1846

Сын: Pods Pēteris

Отец ребёнка: Pods Jānis

Леясциемс, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads
Рождение ребёнка
03.01.1849

Сын: Pods Ādams

Отец ребёнка: Pods Jānis

Леясциемс, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads
Рождение ребёнка
07.08.1851

Дочь: Zuze

Отец ребёнка: Pods Jānis

Леясциемс, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads
Рождение ребёнка
18.03.1853

Сын: Pods Jānis

Отец ребёнка: Pods Jānis

Леясциемс, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads
Смерть
11.02.1889
Леясциемс, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads