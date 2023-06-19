Pods (Liepiņš) Ilze
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смерти11.02.1889
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Liepiņš Pēteris
Мать: Marija
Бракосочетание
21.10.1834
Муж: Pods Jānis
Супруг(-а): Ilze (Liepiņš)
Рождение ребёнка
02.09.1837
Сын: Pods Otto
Отец ребёнка: Pods Jānis
Рождение ребёнка
1838
Сын: Pods Rečs
Отец ребёнка: Pods Jānis
Рождение ребёнка
12.03.1840
Дочь: Čablis Stīne
Отец ребёнка: Pods Jānis
Рождение ребёнка
01.04.1843
Дочь: Liepiņš Anna
Отец ребёнка: Pods Jānis
Рождение ребёнка
16.06.1846
Сын: Pods Pēteris
Отец ребёнка: Pods Jānis
Рождение ребёнка
03.01.1849
Сын: Pods Ādams
Отец ребёнка: Pods Jānis
Рождение ребёнка
07.08.1851
Дочь: Zuze
Отец ребёнка: Pods Jānis
Рождение ребёнка
18.03.1853
Сын: Pods Jānis
Отец ребёнка: Pods Jānis
Смерть
11.02.1889