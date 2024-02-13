Петров Гаврило Калинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Гаврило Калинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1721

Дата смерти

1759

Пол

Мужской

Отец

1687 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: Петров Калина Никонович

Мать: не указана

Смерть
1759
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