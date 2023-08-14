Жихарева Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Архипов Иван Иванович
Рождение ребёнка
27.10.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
23.09.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан