Жихарева Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жихарева Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1938 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Архипов Иван Иванович

Мать: Архипова Раиса Дмитриевна

Рождение ребёнка
27.10.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
23.09.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

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