Анисимов Дмитрий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Евдокия
Рождение ребёнка
19.04.1936
Дочь: Анисимова Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Пальчикова Вера Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анисимов Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Пальчикова Вера Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисимова Валентина Дмитриевна
Мать ребёнка: Пальчикова Вера Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно