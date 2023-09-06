Анисимов Дмитрий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимов Дмитрий Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Евдокия

Рождение ребёнка
19.04.1936

Дочь: Анисимова Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Пальчикова Вера Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анисимов Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Пальчикова Вера Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисимова Валентина Дмитриевна

Мать ребёнка: Пальчикова Вера Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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