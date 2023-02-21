Антонова (Серёжкина) Татьяна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтонова (Серёжкина) Татьяна Викторовна

Антонова (Серёжкина) Татьяна Викторовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1962

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1983

Сын: Антонов Роман Николаевич

Отец ребёнка: Антонов Николай Александрович

Рождение ребёнка
29.06.1995

Дочь: Воронина Юлия Николаевна

Отец ребёнка: Антонов Николай Александрович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close