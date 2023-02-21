Антонова (Серёжкина) Татьяна Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1983
Отец ребёнка: Антонов Николай Александрович
Рождение ребёнка
29.06.1995
Дочь: Воронина Юлия Николаевна
Отец ребёнка: Антонов Николай Александрович
Челябинск, Челябинский, Челябинская область