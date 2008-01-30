Корляков Александр Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1946
Дата смерти30.01.2008
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1946
Отец: Корояков Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корляков Юрий Александрович
Мать ребёнка: Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корляков Павел Александрович
Мать ребёнка: Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корляков Виктор Александрович
Мать ребёнка: Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неизвестно
Смерть
30.01.2008