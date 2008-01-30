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Корляков Александр Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1946

Дата смерти

30.01.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1946

Отец: Корояков Виктор

Мать: Чунарева Корлякова Татьяна Лазаревна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корляков Юрий Александрович

Мать ребёнка: Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корляков Павел Александрович

Мать ребёнка: Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корляков Виктор Александрович

Мать ребёнка: Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неизвестно

Смерть
30.01.2008
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