Юрлова Акулина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Юрлов Ефим Михайлович
Рождение ребёнка
1807
Сын: Юрлов Архип Ефимович
Отец ребёнка: Юрлов Ефим Михайлович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Юрлов Иван Ефимович
Отец ребёнка: Юрлов Ефим Михайлович
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Юрлов Ефим Михайлович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Юрлова) Пелагея
Отец ребёнка: Юрлов Ефим Михайлович
Смерть
Неизвестно