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Юрлова Акулина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрлов Ефим Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Сосновка, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Юрлов Спиридон Ефимович

Отец ребёнка: Юрлов Ефим Михайлович

Рождение ребёнка
1807

Сын: Юрлов Архип Ефимович

Отец ребёнка: Юрлов Ефим Михайлович

Рождение ребёнка
1824

Сын: Юрлов Иван Ефимович

Отец ребёнка: Юрлов Ефим Михайлович

Рождение ребёнка
1829

Сын: Юрлов Терентий Ефимович

Отец ребёнка: Юрлов Ефим Михайлович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Юрлова) Пелагея

Отец ребёнка: Юрлов Ефим Михайлович

Смерть
Неизвестно
Сосновка, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область

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