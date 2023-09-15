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Агрипина Филипповна

Место рождения

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

03.06.1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1848 г.р.

Мать

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Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1887 ст.

Отец: Филипп Устинович

Мать: скрыто настройками приватности

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
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Бракосочетание
04.05.1907 ст.

Муж: Михаил Игнатьевич

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Ильинская церковь, Черма 04.05.1907 Иванщины крестьянин Михаил Игнатьевич Чермы крестьянская девица Агрипина Филипповна по жениху Иванщины крестьянин Григорий Богомолов по жениху Калихновщины кре... Показать все
Место жительства
После 05.05.1907 ст.
Иванщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Рождение ребёнка
03.07.1907 ст.

Дочь: Елена Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Игнатьевич

Иванщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Ильинская церковь, Черма 03.07.1907 Иванщины Елена Михайловна Иванщины отец крестьянин Михаил Игнатьевич Иванщины мать жена Агрипина Филипповна Калихновщины крестьянин Иван Васильевич Чермы крестья... Показать все
Рождение ребёнка
03.09.1909 ст.

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Игнатьевич

Иванщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Ильинская церковь, Черма 03.09.1909 Иванщины Анна Михайловна Иванщины отец крестьянин Михаил Игнатьевич Иванщины мать жена Агрипина Филпповна Калихновщины крестьянин Иван Васильевич Чермы кр... Показать все
Смерть
Неизвестно
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