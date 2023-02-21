Колодкина (Лифантова) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Валентова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Колодкин Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колодкин Игорь Николаевич
Отец ребёнка: Колодкин Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Колодкин Николай Иванович
Смерть
Неизвестно