Колодкина (Лифантова) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колодкина (Лифантова) Мария Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Валентова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Колодкин Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колодкин Игорь Николаевич

Отец ребёнка: Колодкин Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Колодкин Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
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