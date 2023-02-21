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Корягина Дарья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1894

Муж: Корягин Егор Максимович

Рождение ребёнка
04.06.1896 ст.

Дочь: Корягина Мария Егоровна

Отец ребёнка: Корягин Егор Максимович

Некрасина, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Корягина Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Корягин Егор Максимович

Некрасина, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1909

Сын: Корягин Василий Егорович

Отец ребёнка: Корягин Егор Максимович

Некрасина, Петровская волость, Клинский уезд
Смерть
Неизвестно
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