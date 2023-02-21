Корягина Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1894
Рождение ребёнка
04.06.1896 ст.
Дочь: Корягина Мария Егоровна
Отец ребёнка: Корягин Егор Максимович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Корягина Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Корягин Егор Максимович
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Корягин Егор Максимович
Смерть
Неизвестно