Князева Зинаида Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Князева Зинаида Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.10.1923

Дата смерти

2010

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1923

Отец: Князев Ефим

Мать: не указана

Смерть
2010
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