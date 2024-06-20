Буянов Сергей Данилович
Место рожденияОренбург, Россия
Дата рождения23.09.1903
Дата смерти05.03.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1903
Отец: Буянов Даниил Петрович
Мать: Буянова Мария Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
25.09.1903
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
До 1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Буянова (Витчинова) Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
03.08.1930
Сын: Буянов Геннадий Сергеевич
Мать ребёнка: Буянова (Витчинова) Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
08.10.1936
Мать ребёнка: Буянова (Витчинова) Мария Григорьевна
Каракол, Иссык-кульская область, Киргизская ССР
Смерть
05.03.1945
Ялта, Ялта, Республика Крым
Похороны
Неизвестно