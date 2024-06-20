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Буянов Сергей Данилович

Место рождения

Оренбург, Россия

Дата рождения

23.09.1903

Дата смерти

05.03.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1903

Отец: Буянов Даниил Петрович

Мать: Буянова Мария Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буянова (Витчинова) Мария Григорьевна

Крещение
25.09.1903
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
До 1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буянова (Витчинова) Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
03.08.1930

Сын: Буянов Геннадий Сергеевич

Мать ребёнка: Буянова (Витчинова) Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
08.10.1936

Сын: Буянов Борис Сергеевич

Мать ребёнка: Буянова (Витчинова) Мария Григорьевна

Каракол, Иссык-кульская область, Киргизская ССР
Смерть
05.03.1945
Ялта, Ялта, Республика Крым
Похороны
Неизвестно

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