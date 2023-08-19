Лагутин Юрий Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лагутин Юрий Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лагутин Анатолий

Мать: Лагутина Нина Сергеевна

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