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Кормишенкова Варвара Симеонова

Место рождения

Самарская Губерния Ставропольский уезд село Сухие Аврали

Дата рождения

17.11.1895 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Крещение
19.11.1895
Самарская Губерния Ставропольский уезд село Сухие Аврали
Крещение состоялось в Дмитриевской церкви села Сухих Авралей священником Алексеем Рождественским . Восприемниками были Прохор Васильев Кормишенков и Афанасия Васильева дочь Агапия.
Рождение
17.11.1895 ст.

Отец: Кормишенков Симеон Афанасьев

Мать: Параскева Ефремова

Самарская Губерния Ставропольский уезд село Сухие Аврали
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