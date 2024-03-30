Кормишенкова Варвара Симеонова
Место рожденияСамарская Губерния Ставропольский уезд село Сухие Аврали
Дата рождения17.11.1895 ст.
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Крещение
19.11.1895
Самарская Губерния Ставропольский уезд село Сухие Аврали
Крещение состоялось в Дмитриевской церкви села Сухих Авралей священником Алексеем Рождественским . Восприемниками были Прохор Васильев Кормишенков и Афанасия Васильева дочь Агапия.
Рождение
17.11.1895 ст.
Отец: Кормишенков Симеон Афанасьев
Мать: Параскева Ефремова
Самарская Губерния Ставропольский уезд село Сухие Аврали