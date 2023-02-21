Кужненкова (Титова) Зоя Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Титов Николай Иванович
Мать: Титова Анисья Андреевна
Рождение ребёнка
01.05.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1983
Похороны
Неизвестно
Николоархангельское кладбище