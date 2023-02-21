Кужненкова (Титова) Зоя Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кужненкова (Титова) Зоя Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1901 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Титов Николай Иванович

Мать: Титова Анисья Андреевна

Рождение ребёнка
01.05.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1983
Похороны
Неизвестно
Николоархангельское кладбище
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