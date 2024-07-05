Варвара Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Сын: Казаринов Гаврило Максимович
Отец ребёнка: Казаринов Максим Яковлевич
Рождение ребёнка
1842
Сын: Казаринов Афанасий Максимович
Отец ребёнка: Казаринов Максим Яковлевич
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Агафья Максимовна
Отец ребёнка: Казаринов Максим Яковлевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Казаринова) Анна Максимовна
Отец ребёнка: Казаринов Максим Яковлевич
Рождение ребёнка
1851
Сын: Казаринов Осип Максимович
Отец ребёнка: Казаринов Максим Яковлевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Казаринова) Василиса Максимовна
Отец ребёнка: Казаринов Максим Яковлевич
Смерть
Неизвестно