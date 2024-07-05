Варвара Фоминична 1815 — найти родственников по фамилии на Familio
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Варвара Фоминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Казаринов Гаврило Максимович

Отец ребёнка: Казаринов Максим Яковлевич

Рождение ребёнка
1842

Сын: Казаринов Афанасий Максимович

Отец ребёнка: Казаринов Максим Яковлевич

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Агафья Максимовна

Отец ребёнка: Казаринов Максим Яковлевич

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Казаринова) Анна Максимовна

Отец ребёнка: Казаринов Максим Яковлевич

Рождение ребёнка
1851

Сын: Казаринов Осип Максимович

Отец ребёнка: Казаринов Максим Яковлевич

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Казаринова) Василиса Максимовна

Отец ребёнка: Казаринов Максим Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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