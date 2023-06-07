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Анна Алексеева
Анна Алексеева
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1762
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Алексей Петров
1732 г.р.
Мать
Параскева Федорова
1733 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец:
Алексей Петров
Мать:
Параскева Федорова
Смерть
Неизвестно
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