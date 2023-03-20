Дремин Филипп Михеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1924
Отец: Дремин Михей Титов
Мать: Дремина Мария Семеновна
Рождение ребёнка
21.10.1950
Рождение ребёнка
05.11.1952
Рождение ребёнка
14.11.1954
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дремина Мария Михайловна
Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно