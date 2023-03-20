Дремин Филипп Михеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дремин Филипп Михеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1892 г.р.

Жена

1922 г.р.

Дети

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Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1924

Отец: Дремин Михей Титов

Мать: Дремина Мария Семеновна

Рождение ребёнка
21.10.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дремина Мария Михайловна

Рождение ребёнка
05.11.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дремина Мария Михайловна

Рождение ребёнка
14.11.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дремина Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дремина Мария Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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